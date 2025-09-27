Concert de Vincent Prémel Bar l’Almarita Carolles
Concert de Vincent Prémel Bar l’Almarita Carolles samedi 27 septembre 2025.
Concert de Vincent Prémel
Bar l’Almarita 33A Rue de la Poste Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27 22:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Vincent Prémel propose un projet de chanson sans frontières… Avec sa guitare et son âme de voyageur, ce musicien poète chante le monde et sa bourlingue ! .
Bar l’Almarita 33A Rue de la Poste Carolles 50740 Manche Normandie +33 9 85 10 55 13 almarita.carolles@gmail.com
English : Concert de Vincent Prémel
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Vincent Prémel Carolles a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Granville Terre et Mer