Concert de Vincent Prémel Bar l’Almarita Carolles

Concert de Vincent Prémel Bar l’Almarita Carolles samedi 27 septembre 2025.

Concert de Vincent Prémel

Bar l’Almarita 33A Rue de la Poste Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Vincent Prémel propose un projet de chanson sans frontières… Avec sa guitare et son âme de voyageur, ce musicien poète chante le monde et sa bourlingue ! .

Bar l’Almarita 33A Rue de la Poste Carolles 50740 Manche Normandie +33 9 85 10 55 13 almarita.carolles@gmail.com

English : Concert de Vincent Prémel

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Vincent Prémel Carolles a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Granville Terre et Mer