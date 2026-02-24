Concert de violes Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Concert de violes

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Dans le cadre de l’exposition de Georges Papazoff, nous vous proposons un concert de violes d’amour par le duo Aliquot. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de violes

L’événement Concert de violes Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-02-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX