Concert de violes Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Concert de violes Livres in Room Saint-Pol-de-Léon vendredi 6 mars 2026.
Concert de violes
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 18:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Dans le cadre de l’exposition de Georges Papazoff, nous vous proposons un concert de violes d’amour par le duo Aliquot. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de violes
L’événement Concert de violes Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-02-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX