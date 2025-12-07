Concert de Violon de José Fraguas

Salle de Carbonnier Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Au programme œuvres de Bach, Vivaldi, Debussy, Kreisler …

Né en Espagne mais ayant grandi en France, José Fraguas est un violoniste et compositeur récompensé par plus de vingt prix internationaux, reconnaissant tant sa virtuosité que son originalité artistique.

Il développe un langage personnel à la croisée de la tradition classique européenne, du jazz contemporain et des musiques du monde.

Invité dans de nombreux festivals et salles en Europe, il se distingue par une présence scénique expressive et une recherche constante de nouveaux dialogues entre le violon et d’autres esthétiques musicales.

Compositeur de la suite Éléments et collaborateur régulier de poètes, artistes visuels et ensembles de musique actuelle, il crée une musique profondément narrative et spirituelle, où se rencontrent tradition et modernité. .

Salle de Carbonnier Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 82 02 46

English : Concert de Violon de José Fraguas

L’événement Concert de Violon de José Fraguas Castillonnès a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Coeur de Bastides