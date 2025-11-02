Concert de violon et de piano Mulhouse

Concert de violon et de piano

12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Dimanche 2025-11-02 16:00:00

2025-11-02 17:00:00

2025-11-02

Beethoven, Sonate en Ré majeur Opus 12n1

Sonate de César Franck en La Majeur

La première sonate pour violon et piano de Beethoven est une œuvre de jeunesse, il l’écrit autour de 1798, vers ses 28 ans, à la même époque que sa célèbre sonate Pathétique. Elle est dédiée à son professeur Antonio Salieri, et est dans un pur style mozartien, avec un premier mouvement brillant, le second est un thème et variations, et un final en 6/8 très joyeux.

La sonate de Franck est au contraire écrite à la fin de sa vie, en 1886, alors âgé de 64 ans. Très célèbre, composée de nombreux thèmes et de forme cyclique, cette sonate présente un très bel équilibre et un très beau dialogue entre les deux instruments.

Elle est dédiée au violoniste belge Eugène Ysaÿe, et a inspiré Marcel Proust dans son roman À la recherche du temps perdu.

Elle est composée de quatre mouvements.

Avec Adrien Ballon et Jean-Paul Luna

12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr

