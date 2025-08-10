Concert de violon solo Mont-Saint-Vincent
Concert de violon solo
Église Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire
Le dimanche 10 août à 17h00, dans l’église de Mont-Saint-Vincent, Pierre Roland, violoniste, interprétera des œuvres de Heinrich Biber, Jean-Sébastien Bach et Ysaÿe.
Heinrich Ignaz Franz Biber, né le 12 août 1644 à Wartenberg et mort le 3 mai 1704 à Salzbourg, est un violoniste et compositeur baroque austro-tchèque.
Jean-Sébastien Bach est un compositeur et musicien allemand né le 21 mars 1685 à Eisenach, dans le duché de Saxe-Eisenach, et mort le 28 juillet 1750 à Leipzig.
Eugène Auguste Ysaÿe, né le 16 juillet 1858 à Liège et mort le 12 mai 1931 à Forest, est un violoniste, compositeur, organisateur de concerts, pédagogue et chef d’orchestre belge. .
Église Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 63 90 99 joeljouve@yahoo.fr
