Concert de violoncelle à Montredon Montredon

Église Saint-Michel Montredon Lot

2025-07-16 19:00:00

2025-07-16

Louison Ronzel, jeune violoncelliste de 15 ans, se produit à l’église Saint-Michel de Montredon pour un concert d’été au profit de la restauration de l’église.

– 19h concert de violoncelle par Louison Ronzel

– À l’issue moment de convivialité dans l’ancien jardin du presbytère

– Organisation Association Sul Caminol dé Mount-Rédond

– Mairie de Montredon .

Église Saint-Michel Montredon 46270 Lot Occitanie jean.blanqui@orange.fr

English :

15-year-old cellist Louison Ronzel performs at Saint-Michel de Montredon church for a summer concert in aid of the church?s restoration.

German :

Der 15-jährige Cellist Louison Ronzel tritt in der Kirche Saint-Michel in Montredon bei einem Sommerkonzert zugunsten der Restaurierung der Kirche auf.

Italiano :

Louison Ronzel, una violoncellista di 15 anni, si esibisce nella chiesa di Saint-Michel a Montredon per un concerto estivo a favore del restauro della chiesa.

Espanol :

Louison Ronzel, violonchelista de 15 años, actúa en la iglesia de Saint-Michel de Montredon en un concierto de verano a beneficio de la restauración del templo.

