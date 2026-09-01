Concert de violoncelle Baroque Église Saint-Martin Hure
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Hure
Informations pratiques
Hure
Concert de violoncelle Baroque
Église Saint-Martin Rue de l’Église Hure Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Les 18 et 19 septembre, venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine de notre commune à travers une exposition exceptionnelle rassemblant photographies anciennes, cartes postales d’époque, tenues traditionnelles, instruments et objets témoins de notre histoire locale. Ces souvenirs, parfois oubliés, racontent la vie de nos anciens, l’évolution du village et la richesse de notre identité rurale. Un véritable voyage dans le temps qui permettra aux plus jeunes comme aux plus anciens de partager un moment de découverte et de transmission. Le week-end débutera le vendredi 18 septembre à 20 h par un concert de violoncelle baroque dans l’église Saint-Martin, interprété par Murielle Chamard-Balestro. Entrée gratuite à participation libre au profit de l’Association de sauvegarde de l’église Saint-Martin de Hure. .
Église Saint-Martin Rue de l’Église Hure 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 83 83 45
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English : Concert de violoncelle Baroque
L’événement Concert de violoncelle Baroque Hure a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Entre-deux-Mers
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