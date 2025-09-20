Concert de violoncelle dans le jardin du musée Musée des traditions de l’île de Noirmoutier La Guérinière

Concert de violoncelle dans le jardin du musée Samedi 20 septembre, 18h00 Musée des traditions de l’île de Noirmoutier Vendée

Gratuit, accès libre

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le jardin du musée s’anime au son envoûtant du violoncelle de Juliette Divry. Entre musique classique et bandes originales de films, laissez-vous transporter par un concert intime et poétique. Une soirée d’exception pour célébrer le patrimoine en musique.

Musée des traditions de l’île de Noirmoutier Place de l’église, 85680 La Guérinière, France La Guérinière 85680 Vendée Pays de la Loire 0251394139 https://la-gueriniere.fr/decouvrir-la-gueriniere/lieux-culturels-et-patrimoniaux/musee-des-traditions-de-l-ile La visite du musée des traditions de l’île de Noirmoutier vous fait découvrir le quotidien de Noirmoutrins des siècles derniers.

Les espaces du musée sont dédiés à la marine, la saliculture, à des reconstitutions d’intérieurs de maisons anciennes ainsi qu’à une riche collection de costumes traditionnels typiques de l’île.

Le musée accueille chaque année un nouvel artiste contemporain qui s’intègre à ce parcours avec une exposition de ses œuvres.

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée des traditions de l’île de Noirmoutier