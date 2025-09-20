Concert de violoncelle et piano Mairie Senonches

Dans la salle des mariages de la mairie de Senonches 28250, concert de violoncelle et piano par Alissa Duryee à 18h : Œuvres pour piano et violoncelle par trois compositrices du XIXe siècle : Marie Jaëll, Louise Farrenc, Maria Szymanowska.

Mairie 2 rue de Verdun 28250 Senonches Senonches 28250 Senonches Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 80 11 http://www.perche-tourisme.fr/
