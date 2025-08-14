Concert de Violoncelle: Henri Demarquette Place Royale Lescar

Concert de Violoncelle: Henri Demarquette Place Royale Lescar samedi 25 avril 2026.

Concert de Violoncelle: Henri Demarquette

Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Erik Orsenna de l’Académie française: « Il était une fois un petit garçon. Il a dix ans. Il se prénomme Henri. Maguy Hauchecorne lui joue le Prélude de la première Suite. Devant Henri, une porte s’ouvre, sur un royaume. Ce royaume sera le sien. Car ce royaume a besoin de lui. »

Il y a quelques années à Pau, Henri Demarquette, un des plus grands violoncellistes

actuels, subjuguait le public béarnais dans les suites 2, 4 et 6 pour violoncelle de

Jean-Sébastien Bach. Il revient cette année à Lescar pour offrir les suites 1, 3 et 5

dans le cadre majestueux de la Cathédrale.

« L’instant Café » vous propose de vous restaurer avant et à l’issue de la représentation, Salle Mika Ilharreguy, place Royale, sur réservation au

06 80 60 09 00. .

Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

English : Concert de Violoncelle: Henri Demarquette

German : Concert de Violoncelle: Henri Demarquette

Italiano :

Espanol : Concert de Violoncelle: Henri Demarquette

L’événement Concert de Violoncelle: Henri Demarquette Lescar a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Pau