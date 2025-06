CONCERT DE VIOLONCELLE Laroque-des-Albères 21 juin 2025 10:00

Pyrénées-Orientales

CONCERT DE VIOLONCELLE Côte de la Place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 12:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Les ruelles de Laroque vibreront au son des violoncelles avec Magdalene Risel et ses élèves. Une immersion musicale dans un décor pittoresque, à savourer en toute liberté.

.

Côte de la Place

Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie culture@laroque-des-alberes.fr

English :

The narrow streets of Laroque vibrate to the sound of the cello with Magdalene Risel and her students. A musical immersion in a picturesque setting, to be enjoyed in complete freedom.

German :

Die Gassen von Laroque vibrieren im Klang der Celli mit Magdalene Risel und ihren Schülern. Ein musikalisches Eintauchen in eine malerische Kulisse, das Sie in aller Freiheit genießen können.

Italiano :

Le stradine di Laroque saranno animate dal suono dei violoncelli suonati da Magdalene Risel e dai suoi studenti. Un’immersione musicale in un ambiente pittoresco, da vivere in piena libertà.

Espanol :

Las callejuelas de Laroque se animarán con el sonido de los violonchelos tocados por Magdalene Risel y sus alumnos. Una inmersión musical en un entorno pintoresco, para disfrutar con total libertad.

L’événement CONCERT DE VIOLONCELLE Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2025-06-16 par CDT66