Concert de violoncelle Mulhouse
Début : Dimanche 2025-09-14 17:00:00
fin : 2025-09-14 18:20:00
2025-09-14
Chansons de poètes ukrainiens traduites en français avec Iryna Duvarry, chanteuse et Stas Fekete, violoncelliste.
Concert solidaire tous les fonds collectés permettront à l’association humanitaire NADIYA-ESPOIR de poursuivre leurs projets d’aide aux victimes de la guerre en Ukraine .
12 place de la Réunion
Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr
