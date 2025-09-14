Concert de violoncelle Mulhouse

Concert de violoncelle Mulhouse dimanche 14 septembre 2025.

Haut-Rhin

Concert de violoncelle 12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 17:00:00

fin : 2025-09-14 18:20:00

Date(s) :

2025-09-14

Chansons de poètes ukrainiens traduites en français avec Iryna Duvarry, chanteuse et Stas Fekete, violoncelliste.

Concert solidaire tous les fonds collectés permettront à l’association humanitaire NADIYA-ESPOIR de poursuivre leurs projets d’aide aux victimes de la guerre en Ukraine .

12 place de la Réunion

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de violoncelle Mulhouse a été mis à jour le 2025-03-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace