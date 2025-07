Concert de Violoncelles Des Haltères & Vous Vercheny

Concert de Violoncelles Des Haltères & Vous Vercheny samedi 19 juillet 2025.

Concert de Violoncelles

Des Haltères & Vous 70 route de Vercheny-le-Haut Vercheny Drôme

Début : Samedi 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Concert de violoncelles à 20h- 5 Violoncellistes pour une date unique

Ouverture bar et snack à 19h.

Des Haltères & Vous 70 route de Vercheny-le-Haut Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 81 05 44 contact@deshalteresetvous.com

English :

Cello concert at 8pm 5 cellists for a unique date

Bar and snack bar open at 7pm.

German :

Cellokonzert um 20h- 5 Cellisten für ein einzigartiges Datum

Eröffnung der Bar und des Snacks um 19 Uhr.

Italiano :

Concerto di violoncello alle 20.00 5 violoncellisti per un appuntamento unico

Bar e snack bar aperti alle 19.00.

Espanol :

Concierto de violonchelo a las 20.00 h 5 violonchelistas para una cita única

Bar y snack bar abiertos a las 19h.

