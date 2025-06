Concert de violons baroques et danse contemporaine Charleval 29 juin 2025 17:00

Eure

Concert de violons baroques et danse contemporaine 87 Grande Rue Charleval Eure

Le Forum des Arts a le plaisir de vous convier à son prochain spectacle de danse et musique vivante.

À travers la musique baroque et la danse contemporaine Théories de cordes cherche le lien, le fil rouge entre ces deux univers artistiques qui, tels des particules élémentaires se répondent, se cherchent, s’influencent, se confrontent, se transforment, s’éloignent, se retrouvent, s’ essaient, se complètent…

Renseignements au 06 14 22 50 10

87 Grande Rue

Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 14 22 50 10

English : Concert de violons baroques et danse contemporaine

The Forum des Arts is pleased to invite you to its next dance and live music show.

Through baroque music and contemporary dance, Théories de cordes seeks the link, the common thread, between these two artistic universes which, like elementary particles, respond to each other, seek each other out, influence each other, confront each other, transform each other, move apart, find each other again, try out each other, complete each other?

For further information, call 06 14 22 50 10

German :

Das Forum des Arts freut sich, Sie zu seiner nächsten Aufführung von Tanz und Live-Musik einzuladen.

Mit Barockmusik und zeitgenössischem Tanz sucht Théories de cordes nach der Verbindung, dem roten Faden zwischen diesen beiden künstlerischen Welten, die wie Elementarteilchen aufeinander reagieren, sich suchen, beeinflussen, konfrontieren, sich verwandeln, sich voneinander entfernen, sich wiederfinden, sich ausprobieren, sich ergänzen?

Informationen unter 06 14 22 50 10

Italiano :

Il Forum des Arts è lieto di invitarvi al suo prossimo spettacolo di danza e musica dal vivo.

Attraverso la musica barocca e la danza contemporanea, Théories de cordes cerca il legame, il filo conduttore tra questi due universi artistici che, come particelle elementari, si rispondono, si cercano, si influenzano, si confrontano, si trasformano, si allontanano, si ritrovano, si provano, si completano?

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 06 14 22 50 10

Espanol :

El Forum des Arts tiene el placer de invitarle a su próximo espectáculo de danza y música en directo.

A través de la música barroca y la danza contemporánea, Théories de cordes busca el vínculo, el hilo conductor entre estos dos universos artísticos que, como partículas elementales, se responden, se buscan, se influyen, se enfrentan, se transforman, se alejan, se reencuentran, se prueban, se completan..

Para más información, llame al 06 14 22 50 10

