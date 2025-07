Concert de Virtuoses de Chambre de Cologne Place de l’Église Carnac

Concert de Virtuoses de Chambre de Cologne Place de l’Église Carnac mardi 5 août 2025.

Concert de Virtuoses de Chambre de Cologne

Place de l’Église Eglise Saint-Cornely Carnac Morbihan

Début : 2025-08-05 21:00:00

fin : 2025-08-05

2025-08-05

Genre: musique classique.

Fidèle à la devise Pour être connu, il faut voyager , l’ensemble The Chambers allie virtuosité musicale et lieux d’exception. De l’île de Föhr, au nord de l’Allemagne, jusqu’aux sommets des Pyrénées, en passant par les majestueuses cathédrales d’Aix-en-Provence ou de Dijon, ou encore les charmantes églises de village à l’acoustique remarquable, ces musiciens d’élite font vibrer les plus beaux lieux d’Europe. Chaque concert est une expérience unique, où la grande musique classique s’invite hors des salles traditionnelles, pour émerveiller le public dans des cadres aussi inattendus que sublimes. .

Place de l’Église Eglise Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

