Concert « De vive voix… »

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : Mercredi 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Venez vivre une soirée musicale d’exception avec les solistes du Paris Symphonic Orchestra, accompagnés de la talentueuse Lyriel Benameur, mezzo-soprano.

Au programme Pallavicino, Purcell, Vivaldi, Haendel, Bach…

Rue de l’Eglise Eglise Notre Dame Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08

English :

Experience an exceptional musical evening with the soloists of the Paris Symphonic Orchestra, accompanied by the talented mezzo-soprano Lyriel Benameur.

On the program: Pallavicino, Purcell, Vivaldi, Handel, Bach…

German :

Erleben Sie einen außergewöhnlichen musikalischen Abend mit den Solisten des Paris Symphonic Orchestra, begleitet von der talentierten Mezzosopranistin Lyriel Benameur.

Auf dem Programm stehen u.a. Pallavicino, Purcell, Vivaldi, Händel, Bach…

Italiano :

Venite a godervi un’eccezionale serata di musica con i solisti dell’Orchestra Sinfonica di Parigi, accompagnati dal talentuoso mezzosoprano Lyriel Benameur.

In programma: Pallavicino, Purcell, Vivaldi, Haendel, Bach…

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada musical excepcional con los solistas de la Orquesta Sinfónica de París, acompañados por la talentosa mezzosoprano Lyriel Benameur.

En el programa: Pallavicino, Purcell, Vivaldi, Haendel, Bach…

