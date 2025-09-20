Concert de Vocalya Château de Pibrac Pibrac

Concert de Vocalya 20 et 21 septembre Château de Pibrac Haute-Garonne

Gratuit.

Début : 2025-09-20T15:45:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:45:00 – 2025-09-21T17:00:00

Concert de l’association Vocalya dans la salle des gardes du château de Pibrac.

Château de Pibrac 2 rue de la Gare, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie 06 82 29 21 08 Le château de Pibrac, de style Renaissance, est construit en brique rose par l’architecte Bachelier en 1540.

Il est constitué d’un corps central ancien et d’ailes construites en 1540. Le second étage de l’aile sud comporte une galerie à jour ou mirande.

Au fond du parc, le portail Henri IV présente une voûte à trois cintres, et est surmonté d’une petite terrasse flanquée de deux pavillons carrés.

Le parc du château a été dessiné par le paysagiste Eugène Bühler en 1987. Ce parc à l’anglaise est inscrit en pré-inventaire des jardins remarquables.

Le château est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1932. Le portail a quant à lui été classé au titre des Monuments historiques en 1947. De Toulouse prendre direction Auch, puis N124 et sortie 7 Pibrac (18 km de la place du capitole à Toulouse).

