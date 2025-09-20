Concert de voix occitanes Kiosque Bosc Montpellier

Concert de voix occitanes Samedi 20 septembre, 11h00, 16h00, 18h00 Kiosque Bosc Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Guinguette occitane au kiosque Bosc

Le trio vocal occitan Aqueles fait revivre des chansons des années folles (1920-1930), redonnant un esprit guinguette au kiosque Bosc, fraîchement restauré.

Saurez-vous reconnaître les clins d’œil et hommages à Max Rouquette ?

Kiosque Bosc Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie Ancienne scène emblématique de l'Esplanade, le Kiosque Bosc de l'architecte Elie Marcel Bernard a été restauré dans l'esprit de sa conception d'origine dans les années 1920.

© La compagnie du griffe