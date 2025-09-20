CONCERT DE VOIX OCCITANES Montpellier
CONCERT DE VOIX OCCITANES Montpellier samedi 20 septembre 2025.
CONCERT DE VOIX OCCITANES
Esplanade Charles de Gaulle Montpellier Hérault
Guinguette occitane au kiosque Bosc
Le trio vocal occitan Aqueles fait revivre des chansons des années folles (1920-1930), redonnant un esprit guinguette au kiosque Bosc, fraîchement restauré.
Saurez-vous reconnaître les clins d’œil et hommages à Max Rouquette ?
samedi 20 septembre 2025 de 11h à 11h30
samedi 20 septembre 2025 de 16h à 16h30
samedi 20 septembre 2025 de 18h à 18h30
Accessibilité
Handicap moteur
Gratuit sans réservation .
Esplanade Charles de Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Occitan guinguette at the Bosc bandstand
The Occitan vocal trio Aqueles revives songs from the Roaring Twenties (1920-1930), bringing a new guinguette spirit to the newly restored Bosc bandstand.
German :
Okzitanisches Guinguette am Bosc-Kiosk
Das okzitanische Vokaltrio Aqueles lässt Lieder aus den « Roaring Twenties » (1920-1930) wieder aufleben und verleiht dem frisch restaurierten Bosc-Kiosk wieder den Geist einer Guinguette.
Italiano :
Guinguette occitana al palco del Bosc
Il trio vocale occitano Aqueles fa rivivere le canzoni dei ruggenti anni Venti (1920-1930), riportando lo spirito della guinguette sul palco del Bosc, appena restaurato.
Espanol :
Guinguette occitana en el quiosco del Bosc
El trío vocal occitano Aqueles revive las canciones de los locos años veinte (1920-1930) y devuelve el espíritu de la guinguette al quiosco de música del Bosc, recién restaurado.
