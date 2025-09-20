CONCERT DE VOIX OCCITANES Montpellier

Esplanade Charles de Gaulle Montpellier Hérault

Guinguette occitane au kiosque Bosc

Le trio vocal occitan Aqueles fait revivre des chansons des années folles (1920-1930), redonnant un esprit guinguette au kiosque Bosc, fraîchement restauré.

Saurez-vous reconnaître les clins d’œil et hommages à Max Rouquette ?

samedi 20 septembre 2025 de 11h à 11h30

samedi 20 septembre 2025 de 16h à 16h30

samedi 20 septembre 2025 de 18h à 18h30

Accessibilité

Handicap moteur

Gratuit sans réservation .

Esplanade Charles de Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Occitan guinguette at the Bosc bandstand

The Occitan vocal trio Aqueles revives songs from the Roaring Twenties (1920-1930), bringing a new guinguette spirit to the newly restored Bosc bandstand.

German :

Okzitanisches Guinguette am Bosc-Kiosk

Das okzitanische Vokaltrio Aqueles lässt Lieder aus den « Roaring Twenties » (1920-1930) wieder aufleben und verleiht dem frisch restaurierten Bosc-Kiosk wieder den Geist einer Guinguette.

Italiano :

Guinguette occitana al palco del Bosc

Il trio vocale occitano Aqueles fa rivivere le canzoni dei ruggenti anni Venti (1920-1930), riportando lo spirito della guinguette sul palco del Bosc, appena restaurato.

Espanol :

Guinguette occitana en el quiosco del Bosc

El trío vocal occitano Aqueles revive las canciones de los locos años veinte (1920-1930) y devuelve el espíritu de la guinguette al quiosco de música del Bosc, recién restaurado.

