Concert de Walid Ben Selim Here and now Rue du 19 mars 1962 Noves

Concert de Walid Ben Selim Here and now

Dimanche 1er février 2026 à partir de 17h. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Organisé par le Comité Animations Culturelles et Tourisme, dans le cadre des Nomade(s) de La Garance Scène Nationale de Cavaillon

Solaire et captivant, Walid Ben Selim prête sa voix puissante aux grands noms de la poésie soufie.



Avec son album saisissant Here and Now, Walid Ben Selim explore les vastes horizons de la poésie soufie . Le chanteur marocain met en musique des vers millénaires et se fait porte-voix des plus grands poètes de langue arabe d’Ibn Arabi à Mahmoud Darwich, en passant par Rumi, Ahmad Matar ou Nizar Qabbani. Comme un messager qui traverse les cultures et les époques, il mêle tradition et modernité, textes de répertoire et créations personnelles. Son concert nous invite à un voyage dans un Orient mythique, au cœur de la vibration méditative et du souffle épique. Il est accompagné par la harpiste virtuose Marie-Marguerite Cano pour un dialogue inédit entre la langue parlée arabe et le langage mystérieux de la harpe. Un concert poétique où la fusion opère, avec l’amour comme moteur.



———-



De la douceur à la rage, avec une intensité et une sensibilité exceptionnelle, Walid Ben Selim et Marie-Marguerite Cano font dialoguer l’Orient et l’Occident.



Radio France .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Here and now concert by Walid Ben Selim

Organized by the Comité Animations Culturelles et Tourisme, as part of La Garance Scène Nationale de Cavaillon’s Nomade(s) programme

