Concert de Waza VandB Douarnenez
Concert de Waza VandB Douarnenez samedi 22 novembre 2025.
Concert de Waza
VandB 1 impasse de Penn ar Creac’h Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Waza est un groupe de fuzz-rock-garage douarneniste .
VandB 1 impasse de Penn ar Creac’h Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 11 51 42
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Waza Douarnenez a été mis à jour le 2025-11-17 par OT PAYS DE DOUARNENEZ