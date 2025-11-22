Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Waza VandB Douarnenez

Concert de Waza VandB Douarnenez samedi 22 novembre 2025.

Concert de Waza

VandB 1 impasse de Penn ar Creac’h Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Waza est un groupe de fuzz-rock-garage douarneniste   .

VandB 1 impasse de Penn ar Creac’h Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 11 51 42 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Waza Douarnenez a été mis à jour le 2025-11-17 par OT PAYS DE DOUARNENEZ