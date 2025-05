CONCERT DE WAZOO FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 – Valras-Plage, 27 juin 2025 07:00, Valras-Plage.

Hérault

CONCERT DE WAZOO FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 Esplanade Émile Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

À Valras-Plage, la Fête de la Saint Pierre lance l’été en fanfare bateaux bénis, défilé en mer, musique, drones et fête pour célébrer les pêcheurs en beauté !

À l’occasion de la Fête de la Saint-Pierre, « Wazoo » débarque avec 25 ans de scène, une énergie volcanique et sa manivelle légendaire pour un bal populaire festif, terrien, joyeux et à reprendre en chœur !

Entrée libre. .

Esplanade Émile Turco

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06

English :

In Valras-Plage, the Fête de la Saint Pierre kicks off the summer with a bang: blessed boats, a parade at sea, music, drones and a party to celebrate fishermen in style!

German :

In Valras-Plage läutet die Fête de la Saint Pierre den Sommer mit Fanfaren ein: gesegnete Boote, Umzug auf dem Meer, Musik, Drohnen und Party, um die Fischer mit Stil zu feiern!

Italiano :

A Valras-Plage, la Fête de la Saint Pierre dà il via all’estate con il botto: barche benedette, sfilata in mare, musica, droni e una festa per celebrare i pescatori in grande stile!

Espanol :

En Valras-Plage, la Fête de la Saint Pierre da el pistoletazo de salida al verano por todo lo alto: barcos bendecidos, desfile en el mar, música, drones y una fiesta para celebrar a los pescadores por todo lo alto

L’événement CONCERT DE WAZOO FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 Valras-Plage a été mis à jour le 2025-05-26 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE