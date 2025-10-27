Concert de Weezy Ford Rue des remblais Carentan-les-Marais
Concert de Weezy Ford Rue des remblais Carentan-les-Marais lundi 27 octobre 2025.
Concert de Weezy Ford
Rue des remblais Contoir des marais Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 20:00:00
fin : 2025-10-27
Date(s) :
2025-10-27
Western, Indie Pop. Avec Wasco Bleuhouse en première partie. .
Rue des remblais Contoir des marais Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 22 07 52
English : Concert de Weezy Ford
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Weezy Ford Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Baie du Cotentin