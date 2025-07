Concert de Wicked Band Plan d’eau de Langlade Céaux-d’Allègre

Concert de Wicked Band Plan d’eau de Langlade Céaux-d’Allègre vendredi 1 août 2025.

Concert de Wicked Band

Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Venez passer une soirée conviviale en compagnie de Wicked Band, qui joue un reggae original alliant roots et nu roots ! Rendez-vous au Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre. Vendredi 01 août à partir de 20h.

Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com

English :

Come and spend a convivial evening with Wicked Band, who play original reggae combining roots and nu roots! Meet at the Céaux d’Allègre lake campsite. Friday, August 01 from 8pm.

German :

Verbringen Sie einen geselligen Abend mit der Wicked Band, die einen originellen Reggae spielt, der Roots und Nu Roots verbindet! Treffpunkt ist der Campingplatz am Plan d’eau in Céaux d’Allègre. Freitag, 01. August ab 20 Uhr.

Italiano :

Venite a trascorrere una serata conviviale con la Wicked Band, che suona un reggae originale che unisce roots e nu roots! Appuntamento al campeggio del lago Céaux d’Allègre. Venerdì 01 agosto dalle 20:00.

Espanol :

Ven a pasar una velada de convivencia con Wicked Band, que toca un reggae original que combina roots y nu roots Encuentro en el camping del lago de Céaux d’Allègre. Viernes 01 de agosto a partir de las 20:00 h.

