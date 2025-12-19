Concert de Working Class Trio Saint-Renan

Concert de Working Class Trio

Espace Culturel Saint-Renan Finistère

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

2026-02-01

Le Working Class Trio est né dans le Morbihan en Octobre 2019 de la collaboration amicale et musicale de trois amis. Ces trois artisans de la musique rendent un fervent hommage à l’héritage des Worksongs. Du blues rural des bords du Mississippi au swing endiablé des clubs de la Nouvelle-Orléans, embarquez pour un incroyable voyage de 1932 à 1956 l’âge d’or du Rhythm’n Blues. .

Espace Culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 25 45 31 07

