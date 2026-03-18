Concert de Xabi Hayet Maison Eihartzea Bardos

Concert de Xabi Hayet

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Dans le cadre du mois du son, découvrez le concert l’attente de la nuit . De Charles Mingus aux chants anciens de la province de la Soule en passant par Debussy et la poésie sonore de Ghérasim Luca… La pique plantée dans le sol, la tête en volutes extatiques. .

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliothèque@bardos.fr

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English : Concert de Xabi Hayet

L’événement Concert de Xabi Hayet Bardos a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque