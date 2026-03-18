Concert de Xabi Hayet Maison Eihartzea Bardos
Concert de Xabi Hayet Maison Eihartzea Bardos vendredi 3 avril 2026.
Concert de Xabi Hayet
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Dans le cadre du mois du son, découvrez le concert l’attente de la nuit . De Charles Mingus aux chants anciens de la province de la Soule en passant par Debussy et la poésie sonore de Ghérasim Luca… La pique plantée dans le sol, la tête en volutes extatiques. .
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliothèque@bardos.fr
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English : Concert de Xabi Hayet
L’événement Concert de Xabi Hayet Bardos a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque