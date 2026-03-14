Concert de Xabi Hayet Maison Eihartzea Bardos

Concert de Xabi Hayet

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

De 10h à 12h et de 15h à 17h, découvrez le N’goni avec Jérome Forsans dans le cadre du mois du son. .

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliothèque@bardos.fr

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English : Concert de Xabi Hayet

L’événement Concert de Xabi Hayet Bardos a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque