Concert de Xabi Hayet Maison Eihartzea Bardos
Concert de Xabi Hayet Maison Eihartzea Bardos mercredi 8 avril 2026.
Concert de Xabi Hayet
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
De 10h à 12h et de 15h à 17h, découvrez le N’goni avec Jérome Forsans dans le cadre du mois du son. .
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliothèque@bardos.fr
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English : Concert de Xabi Hayet
L’événement Concert de Xabi Hayet Bardos a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque