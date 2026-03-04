Concert de Xavier Charles, clarinettiste – En partenariat avec l’AJMI, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Concert de Xavier Charles, clarinettiste – En partenariat avec l’AJMI Vendredi 27 mars, 12h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dans le cadre de sa carte blanche par l’AJMi, la bibliothèque Ceccano vous propose un solo improvisée acoustique du clarinettiste Xavier Charles.

Il écume les scènes nationales et mondiales depuis maintenant plus de 35 ans, et se démarque par son travail en solo et dans des rencontres improvisées avec des musiciens de tous les continents. Au travers de son solo, comme un artisan de la clarinette, il explore les possibles de son instrument. Il construit un ensemble de pièces improvisées où le monde extérieur et les sonorités de la clarinette se confondent, pour ne former qu’un tout. Le solo de Xavier Charles est une musique organique, qui évoque des paysages naturels comme urbains, où le souffle de la clarinette donne la sensation d’un oiseau qui s’envole parfois avec volupté et parfois avec fougue. »

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 85 15 59 Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

