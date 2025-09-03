CONCERT DE XAVIER LAPEYRE SQUARE LAURET Bagnères-de-Luchon
CONCERT DE XAVIER LAPEYRE
SQUARE LAURET Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Début : 2025-09-03 17:00:00
fin : 2025-09-03 19:00:00
2025-09-03
Flok, rythm’n blues, pop et rock’n’roll, des versions acoustiques, de grands standards français et internationaux, de petites perles musicales qui se cachent au fond des plus grands albums ainsi que des joyaux musicaux méconnus.
Des standards français et internationaux revisités dans des versions acoustiques intimistes. .
SQUARE LAURET Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32
English :
Flock, rhythm’n blues, pop and rock’n’roll, acoustic versions, great French and international standards, little musical gems hidden in the depths of the greatest albums and little-known musical gems.
German :
Flok, Rhythm’n Blues, Pop und Rock’n’Roll, Akustikversionen, große französische und internationale Standards, kleine musikalische Perlen, die sich in den Tiefen der größten Alben verbergen, sowie unbekannte musikalische Juwelen.
Italiano :
Flock, rhythm’n blues, pop e rock’n’roll, versioni acustiche, grandi standard francesi e internazionali, piccole gemme musicali nascoste nei più grandi album e gemme musicali poco conosciute.
Espanol :
Flock, rhythm’n blues, pop y rock’n’roll, versiones acústicas, grandes estándares franceses e internacionales, pequeñas joyas musicales escondidas en los grandes álbumes y joyas musicales poco conocidas.
