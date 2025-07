Concert de Xavier RENARD Journiac

Concert de Xavier RENARD Journiac dimanche 3 août 2025.

Concert de Xavier RENARD

Place de la Mairie Journiac Dordogne

Xavier RENARD en concert à Journiac. Spectacle de chanson française vous invitant au voyage ! Spectacle assis. Participation libre

Xavier RENARD en concert à Journiac. Chanson française, chant, guitare. Xavier RENARD est un auteur compositeur interprète. Découvrez un spectacle de chansons à caractère humaniste invitant au voyage !

Rendez-vous sur la place de la Mairie. Si pluie, le spectacle se tiendra dans la salle des fêtes.

Spectacle assis organisé par l’ASPJ.

Participation libre .

Place de la Mairie Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 23 80

English : Concert de Xavier RENARD

Xavier RENARD in concert at Journiac. A show of French songs inviting you to travel! Seated show. Free admission

German : Concert de Xavier RENARD

Xavier RENARD gibt ein Konzert in Journiac. Französische Chanson-Show, die Sie auf eine Reise einlädt! Die Vorstellung findet im Sitzen statt. Freie Teilnahme

Italiano :

Xavier RENARD in concerto al Journiac. Uno spettacolo di canzoni francesi che invitano a viaggiare! Spettacolo seduto. Ingresso libero

Espanol : Concert de Xavier RENARD

Xavier RENARD en concierto en Journiac. Un espectáculo de canciones francesas que invitan a viajar Espectáculo sentado. Entrada gratuita

L’événement Concert de Xavier RENARD Journiac a été mis à jour le 2025-07-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère