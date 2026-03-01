Concert de Xinarca à l’Eglise Saint-Pierre

Place de l’Église Payrac Lot

Tarif : – – 15 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Xinarca offre un répertoire autour du chant traditionnel corse monodique chant sacré et chant de la tradition des chants de montagne (chants anciens et compositions)

Il s'accompagne d’un instrument rare à 16 cordes, la Cètera d’Oletta

Xinarca offre un répertoire autour du chant traditionnel corse monodique chant sacré et chant de la tradition des chants de montagne (chants anciens et compositions)

Il s'accompagne d’un instrument rare à 16 cordes, la Cètera d’Oletta . C’est le seul cistre corse d’époque (230 ans) joué encore aujourd’hui

Cet ancien cistre corse à 16 cordes a quasiment disparu au début du XXème siècle ainsi que son répertoire.

Le dernier homme qui en jouait s'est éteint en 1934 et avec lui s'est perdue cette tradition orale dont nul enregistrement n'a conservé la mémoire

Billetterie sur place à partir de 15h30

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Place de l’Église Payrac 46350 Lot Occitanie +33 6 77 81 36 93

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English :

Xinarca offers a repertoire based around traditional monodic Corsican song: sacred song and song from the mountain song tradition (old songs and compositions)

It is accompanied by a rare 16-string instrument, the Cètera d’Oletta.

L’événement Concert de Xinarca à l’Eglise Saint-Pierre Payrac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Dordogne