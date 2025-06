Concert de Y. Vi Duo au casino Zac du Val de Seugne Jonzac 10 juillet 2025 20:00

Concert de Y. Vi Duo au casino Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Ce duo saxophone-guitare mêle dans un style assez inédit des rythmes flamenco-jazz-cumbia, avec des pédales à effets, lors de compositions et/ou selon les lieux des reprises des standards largement arrangés, toujours en version instrumentale.

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

This saxophone-guitar duo mixes flamenco-jazz-cumbia rhythms with effects pedals, in a highly original style, for compositions and/or, depending on the venue, covers of widely-arranged standards, always in instrumental version.

German :

Dieses Saxophon-Gitarren-Duo mischt in einem ziemlich neuen Stil Flamenco-Jazz-Cumbia-Rhythmen mit Effektpedalen, bei Eigenkompositionen und/oder je nach Ort bei Coverversionen von weitgehend arrangierten Standards, immer in der Instrumentalversion.

Italiano :

Questo duo sassofono-chitarra mescola ritmi flamenco-jazz-cumbia con effetti a pedale, in uno stile molto originale, per composizioni e/o, a seconda del luogo, cover di standard ampiamente arrangiati, sempre in versione strumentale.

Espanol :

Este dúo saxofón-guitarra mezcla ritmos de flamenco-jazz-cumbia con pedales de efectos, en un estilo muy original, para composiciones y/o, dependiendo del lugar, versiones de estándares ampliamente arreglados, siempre en versión instrumental.

