Concert de Yann Perreau Bateau El Alamein Paris

Il a chanté, entre autres, avec Jacques Higelin, Alain Bashung, Rachid Taha et Camille. L’électron libre de la scène québécoise, l’auteur compositeur interprète Yann Perreau propose un univers musical foisonnant entre chanson pop et souterraine, entre candeur et subversion. En spectacle, au piano et accompagné de son complice Aurélien Mourocq, clarinettiste et flûtiste, il livre le meilleur de son répertoire en plus de nous faire découvrir quelques-uns des plus brillants poètes de la scène beatnick française d’Amérique, dont Jack Kerouac, Patrice Desbiens et Lucien Francoeur.

Vainqueur de plusieurs reconnaissances : 5 Félix (équivalent des Victoires), Prix Rapsat-Lelièvre aux Francofolies de Spa, Prix Félix-Leclerc aux Francofolies de Montréal, 2 Prix-Miroirs au Festival d’Été de Québec, Prix Gilles-Vigneault de la SPACQ, Yann Perreau a lancé récemment son 6e ALBUM, Perro del amor…

De retour au Québec après 4 années passée en France avec sa famille, Yann ne pouvait ne pas revenir dans sa petite patrie, qu’il chérit et d’où il a également composé le nouvel album.

Invité à Montréal pour le grand spectacle de la prochaine Fête Nationale du Québec le 24 Juin 2025, Yann reprend ensuite la route des festivals et sera en tournée en Europe à partir du mois de novembre.

Préparez-vous à un showman qui a du chien ! Au piano comme jamais…qu’un fringant Tom Waits ou un cousin Arthur H, n’aurait pas renié.

Un spectacle Intense et déroutant. Perreau se révèle un chanteur jusqu’aux ongles, un funambule du geste. *

Philippe Rezzonico, Journal de Montréal

« Perreau poétique, Perreau électronique. Yann Perreau a fait état de ses grands talents d’interprète. »

Alexandre Vigneault, La Presse

« Formidable ! Chic, magnifique, sensuel, irradiant de la tête aux pieds !

Ludique et efficace. Cabotin et souverain. Heureux et affamé. Ivre de liberté. *

Sylvain Cormier, Le Devoir

« C’est vraiment un showman. C’est un spectacle inventif et audacieux. C’est très séduisant. On gagne à le voir sur scène pour l’apprécier.»

Martine Doucet, Radio Canada

« Je suis complètement sous le charme de ce spectacle. Il nous fait vivre des atmosphères de cabaret, de rave, de cirque. Yann Perreau, c’est une lune de scène qui ne se prend pas au sérieux; un spectacle vraiment à vivre ! »

Marie-Christine Trottier, Radio Canada

Le mardi 18 novembre 2025

de 20h00 à 23h59

payant

De 14 à 16 euros.

Tout public.

Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris

https://www.bateauelalamein.com/agenda https://www.facebook.com/bateauelalamein/events