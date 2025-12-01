Concert de YANN SOLO Centre social le Trait d’Union Évron

Concert de YANN SOLO Centre social le Trait d’Union Évron vendredi 12 décembre 2025.

Concert de YANN SOLO

Centre social le Trait d’Union 32 Bis Rue du Montaigu Évron Mayenne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

SHOWTIME !

Seul sur scène ou accompagné par des professeurs du Conservatoire, Yann Cléry, flûtiste et chanteur guyanais à l’identité musicale hybride, déploie une énergie folle prête à enflammer le dancefloor !

Entre hip-hop, jazz, reggae dancehall, pop électropicale et afro-punk, Yann Cléry déploie un sound-system à lui seul et rend hommage à son héritage culturel. Un conseil chaussez vos meilleures baskets… et préparez-vous à danser !

Promis, il ne laissera personne indifférent. Dans son spectacle YANN SOLO, cet homme orchestre, dompteur de machines, utilise sa voix comme un véritable instrument.

Tout public, organisé par le Pôle culturel des Coëvrons. .

Centre social le Trait d’Union 32 Bis Rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

English :

SHOWTIME!

German :

SHOWTIME!

Italiano :

SHOWTIME!

Espanol :

¡SHOWTIME!

L’événement Concert de YANN SOLO Évron a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons