Concert de Yannick Noah COMPLET Vitré

2 rue de Strasbourg Vitré

Début : 2026-03-27 20:30:00

2026-03-27

Concert de Yannick Noah Un p’tit tour à deux à la salle Le Théâtre de Vitré le vendredi 27 mars 2026 à 20h30.

En 2026, Yannick Noah vous embarque pour une tournée acoustique et intimiste, portée par le sourire, le soleil et la bonne humeur. Accompagné de Nicolas Paillet à la guitare, il revisite ses plus grands tubes dans une version épurée, en toute simplicité.

Entre deux chansons, il se livre avec sincérité, partageant des anecdotes et des souvenirs qui ont marqué son parcours. Un concert chaleureux et authentique, pensé comme une parenthèse hors du temps, au plus proche du public.

Un moment de partage, entre musique et souvenirs. Guitare, voix, émotions… et beaucoup de good vibes !

Tout public.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle Le Théâtre, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500 Vitré. .

2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

