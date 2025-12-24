Concert de Yasmine Hamdan, Grande salle concert rodia Besançon
Concert de Yasmine Hamdan, Grande salle concert rodia Besançon vendredi 16 janvier 2026.
Concert de Yasmine Hamdan
Grande salle concert rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Yasmine à été révélée à la fin des années 1990 avec le duo pionnier Soapkills, elle a ouvert une voie singulière, entre Beyrouth et Paris, bien avant que l’électro arabe n’entre dans le paysage musical international. De sa collaboration avec Mirwais au sein du projet Y.A.S. (Arabology), à ses albums solo Ya Nass, Al Jamilat, puis “I Remember I Forget بنسى وبتذكر” (2024), elle tisse une musique élégante et profondément personnelle. Un dialogue constant entre racines panarabes, pop, électro, soul, guitares et textes poétiques. Son travail l’a aussi menée vers le cinéma, aux côtés d’Elia Suleiman ou Jim Jarmusch, confirmant une œuvre qui dépasse largement le cadre du concert.
La Rodia l’accueille en Janvier pour une semaine de création avant son concert. .
