Concert de Yasmine Hamdan, Grande salle concert rodia Besançon

Concert de Yasmine Hamdan

Grande salle concert rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-01-16 20:30:00

Yasmine à été révélée à la fin des années 1990 avec le duo pionnier Soapkills, elle a ouvert une voie singulière, entre Beyrouth et Paris, bien avant que l’électro arabe n’entre dans le paysage musical international. De sa collaboration avec Mirwais au sein du projet Y.A.S. (Arabology), à ses albums solo Ya Nass, Al Jamilat, puis “I Remember I Forget بنسى وبتذكر” (2024), elle tisse une musique élégante et profondément personnelle. Un dialogue constant entre racines panarabes, pop, électro, soul, guitares et textes poétiques. Son travail l’a aussi menée vers le cinéma, aux côtés d’Elia Suleiman ou Jim Jarmusch, confirmant une œuvre qui dépasse largement le cadre du concert.

La Rodia l’accueille en Janvier pour une semaine de création avant son concert. .

