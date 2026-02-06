Concert de Yeraz Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Dimanche 8 mars, 17h00 Tarif : 10€, réservation sur www.ploeren.bzh

Kariné Arsenyan, musicienne arménienne de talent, revient sur scène après l’exil pour partager les musiques arméniennes. Avec l’ensemble YERAZ, elle mêle tradition et création contemporaine.

Kariné Arsenyan est l’une des musiciennes arméniennes les plus talentueuses de sa génération. Formée au conservatoire d’Erevan, elle poursuit sa carrière à Moscou comme soliste au sein du Grand Guslari de Russie avec lequel elle se produit sur les plus grandes scènes du pays. Contrainte à l’exil, elle retourne aujourd’hui à la musique, avec la même virtuosité et une générosité intacte, désireuse de partager avec le public français les beautés des musiques arméniennes.

YERAZ est né de sa rencontre avec la chanteuse Güler Yildiz, le violoncelliste Yves-Pol Ruelloux, le oudiste Jean-François Caparroy et le percussionniste Gaël Martineau. Ensemble, ils donnent une nouvelle dimension aux musiques classiques, traditionnelles et populaires arméniennes, faisant de ce patrimoine méconnu une musique d’ici et maintenant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-08T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T18:15:00.000+01:00

https://my.weezevent.com/yeraz-musiques-darmenie

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



