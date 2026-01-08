Concert de Ynis Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 6 février, 20h30 Tout public, Tarifs : 10€ / 7€ (réduit), Paiement sur place – Réservation sur www.ploeren.bzh

Ynis vous embarque dans un voyage musical de la Bretagne à l’Amérique, en passant par l’Irlande et l’Écosse. Un trio explosif et la voix solaire de Katell Kloareg pour un répertoire éclectique.

D’île en île, d’une terre à l’autre, Ynis vous convie à un voyage captivant à travers son archipel musical. Une voix solaire, enveloppée d’un trio de cordes explosif, vous transporte à travers un répertoire éclectique, collecté de la Bretagne aux États-Unis avec l’Irlande, le pays de Galles et l’Écosse comme autant d’escales.

Attendez-vous à groover avec la charismatique Yuna Léon au violon, connue pour son fiddle rythmé et puissant (The Celtic Fiddle Festival, Dar Ar Braz, Ampouailh) et le duo, apprécié de la scène irlandaise notamment avec leur groupe Poppy Seeds, Tom Lemonnier et Camille Philippe. Tom, guitariste au jeu riche et dynamique, est spécialiste en open tuning et Camille, multi-instrumentiste de talent, apporte une touche bluegrass avec son banjo et ses harmonies vocales. La chanteuse, Katell Kloareg, parfait ce cocktail avec ses cordes vocales à la fois tendres et puissantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T21:45:00.000+01:00

1

https://www.ploeren.bzh/agenda/concert-ynis/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

