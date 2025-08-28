Concert de Yor La Boule d’or Clamecy
Concert de Yor La Boule d’or Clamecy jeudi 28 août 2025.
Concert de Yor
La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-08-28 19:00:00
fin : 2025-08-28 21:00:00
2025-08-28
Concert de Yor, DJ set, le jeudi 28 août 2025, à La Boule d’or de 19h à 21h. .
La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 37 87 10 contact@labouledor.info
