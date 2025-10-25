Concert de Young Bridge au Vox à St Christoly Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye
Route de Saint-Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye Gironde
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Après un premier concert mémorable en 2023 où Tristan Cassou, alors âgé de seulement 16 ans, avait envoûté le public du Vox avec un hommage solo à Pink Floyd, il revient cette année avec son groupe Young Bridge. Préparez-vous à une soirée exceptionnelle mêlant compositions originales et une large partie réservée à Pink Floyd.
Le EP « Légers drames » de Young Bridge est disponible sur toutes les plateformes et reflète la richesse de leur univers musical. .
Route de Saint-Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 50 40
