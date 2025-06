Concert de Youpi et galettes Queylou Les Eyzies 1 juillet 2025 19:00

Dordogne

Concert de Youpi et galettes Queylou La Miellerie Les Eyzies Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 19:00:00

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

19h galettes et crêpes. 21h concert (guitare, basse, batterie, transe chamanique tarnaise ou rock fleuri. On ferme les yeux et on court. Adhésion requise pour consommer

L’association Banzaï a la joie d’accueillir le groupe délirant Youpi ! Guitare, basse, batterie, transe chamanique tarnaise ou rock fleuri. On ferme les yeux et on court.

Youpi ! c’est sobre et élégant. Des notes, du débit, des cymbales, des flûtes, des blagues, des nuances, des chansons. On y a tout mis, c’est là, c’est bien rangé, c’est quasi impeccable.

Youpi ! On danse ?

Ouverture des portes à 19h avec galettes et crêpes.

Adhésion requise pour consommer .

Queylou La Miellerie

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asso.banzai@pronto.me

English : Concert de Youpi et galettes

7pm: galettes and crêpes. 9pm: concert (guitar, bass, drums, Tarn shamanic trance or flowery rock). Close your eyes and run. Membership required to consume

German : Concert de Youpi et galettes

19 Uhr: Galettes und Crêpes. 21 Uhr: Konzert (Gitarre, Bass, Schlagzeug, schamanische Trance aus dem Tarn oder blumiger Rock. Man schließt die Augen und läuft. Mitgliedschaft erforderlich, um zu konsumieren

Italiano :

ore 19.00: galettes e crêpes. ore 21.00: concerto (chitarra, basso, batteria, trance sciamanica Tarn o rock fiorito). Chiudete gli occhi e correte! Per partecipare è necessaria l’iscrizione

Espanol : Concert de Youpi et galettes

19 h: galettes y crêpes. 21h: concierto (guitarra, bajo, batería, trance chamánico Tarn o rock florido). ¡Cierra los ojos y corre! Es necesario ser socio para disfrutar

L’événement Concert de Youpi et galettes Les Eyzies a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère