Concert de Yssanka au Caf’causse Assier

Concert de Yssanka au Caf’causse
Yourte Centre social et culturel REISSA Assier Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Yssanka propose un concert festif mêlant musiques du monde et sonorités contemporaines. Le groupe offre un voyage musical aux influences variées, de la Colombie à la Zambie, à travers des compositions originales et des remix rythmés, joués avec balafon, clavier, congas et tambour. Une expérience immersive qui invite au lâcher-prise et à la transe. .
Yourte Centre social et culturel REISSA Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 51 88 13 65
English :
Yssanka offers a festive concert combining world music and contemporary sounds
German :
Yssanka bietet ein festliches Konzert mit einer Mischung aus Weltmusik und zeitgenössischen Klängen
Italiano :
Yssanka propone un concerto festivo che combina musica mondiale e suoni contemporanei
Espanol :
Yssanka ofrece un concierto festivo que combina músicas del mundo y sonidos contemporáneos
