Concert de Yssanka au Caf’causse Assier

Concert de Yssanka au Caf’causse

Yourte Centre social et culturel REISSA Assier Lot

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Yssanka propose un concert festif mêlant musiques du monde et sonorités contemporaines. Le groupe offre un voyage musical aux influences variées, de la Colombie à la Zambie, à travers des compositions originales et des remix rythmés, joués avec balafon, clavier, congas et tambour. Une expérience immersive qui invite au lâcher-prise et à la transe. .

Yourte Centre social et culturel REISSA Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 51 88 13 65

English :

Yssanka offers a festive concert combining world music and contemporary sounds

German :

Yssanka bietet ein festliches Konzert mit einer Mischung aus Weltmusik und zeitgenössischen Klängen

Italiano :

Yssanka propone un concerto festivo che combina musica mondiale e suoni contemporanei

Espanol :

Yssanka ofrece un concierto festivo que combina músicas del mundo y sonidos contemporáneos

