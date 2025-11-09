Concert de Yves Jamait Maxime et Moi Route d’Esnans Baume-les-Dames

Concert de Yves Jamait Maxime et Moi

Route d’Esnans Le CARÉ Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Ma rencontre, alors que j’étais adolescent, avec Maxime Leforestier, a été un choc qui a bousculé considérablement les déterminismes dans lesquels j’étais engoncé. Tout mon être en a été bouleversé. Maxime fut un déclencheur.

Aussi, tout naturellement, que m’est venu l’idée d’un spectacle où je vais vous raconter et vous chanter mon Maxime à moi.

C’est donc une invitation au voyage, à tisser les lianes du temps, auquel je vous convie pour sourire aux larmes ensemble. .

Route d’Esnans Le CARÉ Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67 culture@baumelesdames.org

