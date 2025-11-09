Concert de Yves Jamait Maxime et Moi Route d’Esnans Baume-les-Dames
Concert de Yves Jamait Maxime et Moi Route d’Esnans Baume-les-Dames dimanche 9 novembre 2025.
Concert de Yves Jamait Maxime et Moi
Route d’Esnans Le CARÉ Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Ma rencontre, alors que j’étais adolescent, avec Maxime Leforestier, a été un choc qui a bousculé considérablement les déterminismes dans lesquels j’étais engoncé. Tout mon être en a été bouleversé. Maxime fut un déclencheur.
Aussi, tout naturellement, que m’est venu l’idée d’un spectacle où je vais vous raconter et vous chanter mon Maxime à moi.
C’est donc une invitation au voyage, à tisser les lianes du temps, auquel je vous convie pour sourire aux larmes ensemble. .
Route d’Esnans Le CARÉ Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67 culture@baumelesdames.org
English : Concert de Yves Jamait Maxime et Moi
German : Concert de Yves Jamait Maxime et Moi
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Yves Jamait Maxime et Moi Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS