Concert de ZENTONE + FATBABS + YOUTHIE Diff’art Parthenay samedi 4 octobre 2025.
Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres
Concert de ZENTONE + FATBABS + YOUTHIE.
Bar & restauration sur place.
Plus de présentation et présentation des artistes sur le site Diff’art. .
Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
