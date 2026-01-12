Concert Dead Jane Brasserie de l’imprimerie Bannalec
Concert Dead Jane Brasserie de l’imprimerie Bannalec vendredi 13 février 2026.
Concert Dead Jane
Brasserie de l’imprimerie 74 Rue de Quimperlé Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 21:00:00
fin : 2026-02-13 00:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Rock .
Brasserie de l’imprimerie 74 Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 16 62 20 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Dead Jane
L’événement Concert Dead Jane Bannalec a été mis à jour le 2026-01-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS