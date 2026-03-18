Concert Deadletter + Bleech 9:3 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Deadletter + Bleech 9:3

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Deadletter

Originaires du Yorkshire mais installés dans le sud de Londres, les Deadletter ont réussi à tirer leur épingle du jeu pour s’inscrire durablement au sein de la riche scène post-punk britannique. Avec un 1er album Hysterical Strenght paru en 2024 qui leur a ouvert les portes des plus belles salles européennes, le sextet remet le couvert avec son 2nd long format, Existence is Bliss, qui démontre encore une fois tout le talent du groupe et le place tout en haut des groupes anglais à suivre de très près.

Bleech 9:3

Nouvelle sensation de la scène rock dublinoise, les Bleech 9:3 ont fait leurs preuves en assurant les premières parties de groupes comme Shame ou Cardinals. Entre mélodies planantes et explosions sonores, leur rock-grunge alternatif nous plonge dans une ambiance infusée aux sons des 90’s. Avec leur premier single, Ceiling, le groupe impose son style percutant et direct, en s’inspirant de groupes mythiques comme Radiohead, Deftones et Nirvana. Déferlement de distorsions et de guitares en perspective !

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Deadletter + Bleech 9:3

L’événement Concert Deadletter + Bleech 9:3 Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie