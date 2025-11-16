Concert Déambulations Urbaines Espace Salamandre de Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire
Espace Salamandre de Barbezieux-Saint-Hilaire 4 avenue de Vignola Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
L’Espace Salamandre vous invite à un concert de piano Voyage à 4 mains par Agnès Jacquier et Noëlla Fages. Réservation par e-mail espace.salamandre@gmail.com
English : Concert Déambulations Urbaines
The Espace Salamandre invites you to a piano concert entitled ‘Voyage à 4 mains’ (Journey for Four Hands) by Agnès Jacquier and Noëlla Fages. Reservations by email: espace.salamandre@gmail.com
German : Concert Déambulations Urbaines
Der Espace Salamandre lädt Sie zu einem Klavierkonzert Voyage à 4 mains von Agnès Jacquier und Noëlla Fages ein. Reservierung per E-Mail: espace.salamandre@gmail.com
Italiano : Concert Déambulations Urbaines
L’Espace Salamandre vi invita al concerto per pianoforte Voyage à 4 mains di Agnès Jacquier e Noëlla Fages. Prenotazioni via e-mail: espace.salamandre@gmail.com
Espanol : Concert Déambulations Urbaines
Espace Salamandre le invita al concierto de piano Voyage à 4 mains de Agnès Jacquier y Noëlla Fages. Reservas por correo electrónico: espace.salamandre@gmail.com
