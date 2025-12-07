Concert déambulatoire de Noël Chœurs de Noël de Besançon et de St-Omer Kaysersberg Vignoble

Concert déambulatoire de Noël Chœurs de Noël de Besançon et de St-Omer

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 15:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Chants de Noël a cappella par les Chœurs de Besançon et de St-Omer, en déambulation festive dirigée par Aurélie Hell et Michèle Hoyez.

Plongez dans la magie de Noël avec les Chœurs de Besançon et de Saint-Omer, placés sous la direction d’Aurélie Hell et Michèle Hoyez.

En déambulation dans les rues, au départ du porche du Centre Schweitzer, les choristes vous offrent un moment musical unique, à ciel ouvert.

Leur répertoire, riche et chaleureux, mêle les grands classiques de Noël tels que Douce Nuit ou Mon beau sapin, à des chants plus surprenants venus d’ailleurs ou teintés de rythmes inattendus, comme des mélodies traditionnelles sud-américaines ou des airs jazzy aux accents festifs.

Interprétés a cappella et à plusieurs voix, ces chants résonnent avec émotion et émerveillement, créant une atmosphère féérique qui invite au partage et à la convivialité.

Une véritable promenade musicale à savourer entre amis ou en famille, pour entrer pleinement dans l’esprit des fêtes. 0 .

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Christmas carols a cappella by the Besançon and St-Omer Choirs, in a festive stroll led by Aurélie Hell and Michèle Hoyez.

German :

Weihnachtslieder a cappella von den Ch?urs de Besançon und St-Omer, in einem festlichen Umzug unter der Leitung von Aurélie Hell und Michèle Hoyez.

Italiano :

Canti natalizi a cappella dei cori di Besançon e St-Omer, in una passeggiata festiva guidata da Aurélie Hell e Michèle Hoyez.

Espanol :

Villancicos a capella por los coros de Besançon y St-Omer, en un paseo festivo dirigido por Aurélie Hell y Michèle Hoyez.

L’événement Concert déambulatoire de Noël Chœurs de Noël de Besançon et de St-Omer Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg