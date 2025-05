Concert « DebMot » – Piégut-Pluviers, 30 mai 2025 20:00, Piégut-Pluviers.

Dordogne

Concert « DebMot » 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 20:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Fiesta Latina. DebMot. Ils et elles sont quatre chanteuses, deux percussionnistes, et un guitariste, voyagent entre Périgord et Amérique du Sud, et rapportent de là-bas chansons ensoleillées et rythmes chaloupés.

41 bis rue des alliés

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English : Concert « DebMot »

Fiesta Latina. DebMot. Four singers, two percussionists and a guitarist travel between Périgord and South America, bringing back sunny songs and swaying rhythms.

German : Concert « DebMot »

Fiesta Latina (Latin Fiesta). DebMot. Sie sind vier Sängerinnen, zwei Perkussionisten und ein Gitarrist, die zwischen dem Périgord und Südamerika reisen und von dort sonnige Lieder und schwungvolle Rhythmen mitbringen.

Italiano :

Fiesta Latina. DebMot. Sono quattro cantanti, due percussionisti e un chitarrista, che viaggiano tra il Périgord e il Sud America, portando con sé canzoni solari e ritmi ondeggianti.

Espanol : Concert « DebMot »

Fiesta Latina. DebMot. Son cuatro cantantes, dos percusionistas y un guitarrista que viajan entre Périgord y Sudamérica, trayendo canciones soleadas y ritmos contoneantes.

