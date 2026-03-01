Concert Déboulonnés Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Concert Déboulonnés

Poésie sonore.

Pour la première partie de cette soirée, le duo Manoeuvre puise ses influences dans les musiques traditionnelles, improvisées, expé, noise… et dans la poésie ouvrière contemporaine. Puis, l’auteur Antoine Boute et la musicienne Fanny Meteirer se rencontrent devant nous pour la première fois. Antoine Boute est une figure majeure de la poésie expérimentale en Belgique. Performeur prolifique, sa poésie est incarnée. Fanny Meteier est une tubiste française à la curiosité insatiable qui explore inlassablement de nouveaux territoires. Ensemble, ils abolissent les frontières entre fiction et réalité, entre musique et langage et jouent sans vergogne avec les frontières esthétiques.Antoine Boute poète

Fanny Meteier tubiste

Duo Manoeuvre texte, batterie, guitare et vielle à roueEn partenariat avec POEMA, Maison des poésies d’aujourd’hui (itinérance, Grand Est) et Fragment..

Dans le cadre du Printemps des poètes dans les médiathèques de Metz.Adultes

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Sound poetry.

For the first part of the evening, the Manoeuvre duo draws its influences from traditional, improvised, experimental and noise music, as well as contemporary working-class poetry. Then, author Antoine Boute and musician Fanny Meteirer meet for the first time. Antoine Boute is a major figure in experimental poetry in Belgium. A prolific performer, his poetry is embodied. Fanny Meteier is a French tuba player with an insatiable curiosity who tirelessly explores new territories. Together, they abolish the boundaries between fiction and reality, music and language, and play shamelessly with aesthetic boundaries.Antoine Boute: poet

Fanny Meteier: tuba player

Duo Manoeuvre: text, drums, guitar and hurdy-gurdyIn partnership with POEMA, Maison des poésies d’aujourd’hui (itinérance, Grand Est) and Fragment…

As part of the Printemps des poètes program in Metz media libraries.

